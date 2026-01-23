KLM mijdt luchtruimen in Midden-Oosten vanwege onrust

KLM mijdt voorlopig meerdere luchtruimen in het Midden-Oosten. Zo wordt niet meer over Iran, Irak en Israël gevlogen en niet over diverse Golfstaten. Dat betekent ook dat er tot nader order niet meer wordt gevlogen naar de bestemmingen Dubai, Riyadh, Dammam en Tel Aviv.

De maatschappij zegt de stap te nemen uit voorzorg. Waarom KLM de luchtruimen precies mijdt, is niet naar buiten gebracht. Over dit soort beslissingen heeft KLM doorgaans ook contact met Nederlandse autoriteiten.

Het is al langer onrustig in de regio, onder meer in Iran waar de laatste tijd hevige protesten zijn tegen de regering. De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat de Verenigde Staten een "armada" onderweg hebben naar Iran, die hij hoopt "niet te hoeven gebruiken".

Hij herhaalde toen ook zijn waarschuwingen aan Teheran om geen demonstranten te doden of het nucleaire programma te hervatten. Naar verwachting arriveren het vliegdekschip USS Abraham Lincoln en verschillende torpedobootjagers met geleide raketten de komende dagen in het Midden-Oosten.