KLM vliegt de rest van de maand niet op Tel Aviv na aanval Israël op Iran

KLM vliegt in ieder geval tot 1 juli niet op de Israëlische stad Tel Aviv. Dat besluit is genomen na aanvallen van Israël op Iran in de nacht van donderdag op vrijdag. De luchtvaartmaatschappij schortte eerder ook al vluchten op door spanningen in de regio.

Woensdag werden de deelnemers van de March to Gaza uitgezwaaid op Schiphol, zie in de video hierboven.

"We blijven de situatie op de voet volgen en passen ons vluchtschema aan op het moment dat het weer veilig is", laat een woordvoerster weten. KLM vloog pas sinds eind vorige maand weer dagelijks op Tel Aviv. Zustermaatschappij Air France schrapt vluchten van en naar Tel Aviv tot dinsdag, volgens de woordvoerster van KLM.

De luchthaven Ben-Gurion in de Israëlische stad Tel Aviv is vrijdag tot nader order gesloten. In Israël, Iran, Irak en Jordanië is bovendien het luchtruim gesloten. Dat heeft volgens KLM geen gevolgen voor vliegroutes naar andere bestemmingen. Verschillende Israëlische luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al, verplaatsen vrijdag hun vliegtuigen uit het land.

ANP