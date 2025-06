Hogere gasrekening? Gas- en olieprijzen stijgen door spanningen in Midden-Oosten

De Europese gasprijzen zijn vrijdag gestegen tot het hoogste niveau sinds eind mei na de Israëlische aanval op Iran en door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Ook de olieprijzen zijn omhooggeschoten na de aanval op Iran in de nacht van donderdag op vrijdag.

Door de stijgende gasprijzen kiezen steeds meer Nederlanders de afgelopen jaren om warm te blijven op de ouderwetse manier, zoals in bovenstaande video te zien is.

De prijs op de Europese gasbeurs in Amsterdam voor levering in juli stond bijna 3 procent hoger op 37,20 euro per megawattuur. Dat is de grootste prijsstijging in 5 weken. Kort na de aanvallen stegen ook de olieprijzen met maar liefst 13 procent en kenden daarmee de grootste stijging sinds maart 2022, na de Russische invasie van Oekraïne.

Na daling weer stijging

De afgelopen maanden ging de gasprijs juist omlaag door de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump. Handelaren verwachten dat de importheffingen die de Verenigde Staten hebben ingevoerd de wereldwijde vraag naar energie zullen drukken. Daardoor wordt ook de concurrentie voor gasleveringen minder. Eind april kostte gas nog ongeveer 32 euro per megawattuur. Dat was de laagste prijs sinds september vorig jaar.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg bijna 5 procent tot 71,29 dollar. Brentolie, de olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, werd 4,6 procent duurder op 72,53 dollar per vat.

Hart van Nederland/ANP