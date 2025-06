Mars naar Gaza: Nederlandse deelnemers opgepakt in Egypte en uitgezet

In Egypte zijn deelnemers van de Mars naar Gaza opgepakt, meldt de organisatie. Volgens een Nederlandse deelnemer worden de activisten op het vliegtuig gezet en naar Turkije gebracht.

Woensdag vertrok de Nederlandse delegatie naar Egypte, waar hen een barre tocht van drie dagen stond te wachten. Hart van Nederland sprak hen voor hun vertrek op Schiphol. Dit is te zien in de bovenstaande video.

"We hebben berichten ontvangen dat meerdere marsdeelnemers uit Algerije, Tunesië, Duitsland, Marokko, Australië, Frankrijk en andere landen zijn vastgezet door de Egyptische autoriteiten in Caïro", schrijft de Global March to Gaza op X. "Zij waren onderweg om zich aan te sluiten bij de internationale Mars naar Gaza, een vreedzame poging om de blokkade en de humanitaire crisis in Gaza te beëindigen." De organisatie roept op tot de vrijlating van de activisten.

De zus van Mark van Rennes, de kapitein van het activistenschip Madleen dat momenteel vastligt in Israël, wilde meedoen aan de mars. Maar zij laat weten dat zij samen met andere activisten uit verschillende Europese landen vanaf het vliegveld in Caïro op het vliegtuig naar Istanbul is gezet. Volgens haar zijn telefoons en paspoorten tijdelijk afgepakt, maar inmiddels teruggegeven. Ze meldt dat er nog een grote groep op het Egyptische vliegveld zit, in afwachting van deportatie.

Nederlandse deelnemers

Deelnemers uit tientallen landen verzamelen zich deze dagen in Caïro voor de mars. De bedoeling was om door te trekken naar Al-Arish, om van daaruit te voet door te gaan naar de grens met de Gazastrook. Israël heeft Egypte gevraagd om de activisten tegen te houden.

Dinsdag vertrokken zo'n honderd Nederlandse deelnemers vanaf Schiphol naar Caïro.

ANP