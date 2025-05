Advocaat belaagde Maccabi-supporters: 'OM lijkt bang om daders jodenjacht te vervolgen'

Zes maanden na het grootschalige geweld tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam lijkt de rechtsgang stil te vallen. Slechts negen verdachten zijn tot nu toe veroordeeld, en volgens advocaat Johan Oosterhagen, die tientallen slachtoffers bijstaat, ligt vervolging van de rest stil. In het programma Nieuws van de Dag uitte hij felle kritiek op het Openbaar Ministerie (OM): "In de zaken waar wel slachtoffers bekend zijn, vindt op dit moment geen vervolging plaats."

In Amsterdam vond afgelopen november een schokkende gebeurtenis plaats die wereldwijde aandacht trok: de Maccabi-rellen. Israëlische voetbalsupporters werden in het hart van de stad op brute wijze aangevallen, wat door velen werd aangeduid als een "jodenjacht".

Oosterhagen vertegenwoordigt ruim veertig slachtoffers, veelal mensen die in filmpjes te zien zijn terwijl ze worden geschopt, met stokken geslagen of zelfs in de gracht gegooid. "Echt verschrikkelijke beelden allemaal."

Ondanks het geweld en de mediastorm die volgde, zijn nog maar negen verdachten door de rechter veroordeeld. "In die negen zaken is geen enkel slachtoffer betrokken geweest", zegt Oosterhagen. Dat terwijl er in totaal zo’n 150 tot 200 zaken zijn waarin wel slachtoffers bekend zijn. "Daar vindt gewoon op dit moment geen vervolging plaats."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Oosterhagen vertegenwoordigt veertig tot vijftig slachtoffers, veelal mensen die inmiddels zijn teruggekeerd naar Israël. "Sommigen durven niet meer hierheen te komen", zegt hij. "Bij een vorige zitting waren ook veel pro-Palestina-demonstranten aanwezig. Dat is voor slachtoffers van zulk geweld natuurlijk super angstaanjagend."

Politieke druk

De vertraging in de vervolging zou volgens Oosterhagen deels komen door praktische bezwaren zoals tolken en vertalingen. Maar hij vermoedt ook politieke druk. "Nu lijkt het erop dat ze misschien wel bang zijn voor de reacties van de samenleving als deze daders vervolgd worden. Omdat het zo’n gevoelig conflict is, Israël-Gaza."

Voormalig strafrechtadvocaat Bram Moszkowicz sluit zich bij die woorden aan: "Ik vrees een beetje dat het Amsterdamse OM een aanwijzing heeft gehad van hoger hand dat men vooral ook Maccabi-supporters moet gaan vervolgen."

Volgens Moszkowicz heeft het OM behalve een juridische ook een morele verantwoordelijkheid. "Dit was een jodenjacht. En dat betekent: dat moet je voor altijd in de kiem smoren. Want het is zó belangrijk dat Joodse mensen in Nederland vrij op straat kunnen lopen. En het is absurd dat ik dat hier moet zeggen."

Stukje onwil

Het OM zelf laat in een reactie weten dat het onderzoek nog loopt. Inmiddels zijn tien verdachten voor de rechter gebracht, en bij negen anderen wordt een hoorzitting of zitting bij de politierechter voorbereid. Het OM zegt dat de capaciteit beperkt is en dat niet alle beelden bruikbaar zijn voor identificatie.

Maar Oosterhagen is niet overtuigd: "Capaciteitsprobleem, dat is wat mij betreft niet het grootste probleem. Ik denk dat er ook een stukje onwil is. Er zijn weinig geweldszaken waar het bewijs zó dik is." Hij kondigt aan dat, als het OM niet tot vervolging overgaat, hij namens zijn cliënten een artikel 12-procedure zal starten om het Hof te vragen het OM daartoe te dwingen.