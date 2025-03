OM heeft 122 verdachten op de korrel na hevige rellen Ajax - Maccabi

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft 122 verdachten in beeld naar aanleiding van de rellen rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van de NOS. De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld.

Van deze groep zijn inmiddels 36 mensen geïdentificeerd. Vijf van hen kregen in december al een straf opgelegd. Woensdagmiddag doet de rechtbank uitspraak in zaken tegen nog vier verdachten. Het OM heeft in deze gevallen celstraffen geëist.

Vlak na de rellen in Amsterdam reageerde burgemeester Femke Halsema. Bekijk haar reactie van toen in de video bovenaan.

Oplopende spanningen

De ongeregeldheden vonden plaats op 7 november, voor, tijdens en na de wedstrijd tussen Ajax en de Israëlische club. Op verschillende plekken in het centrum van Amsterdam liepen de spanningen hoog op. Fans van Maccabi Tel Aviv waren vaak het doelwit van agressie.

Er werd destijds gesproken van een 'Jodenjacht', wat niet alleen in Nederland maar ook internationaal voor opschudding zorgde. De gebeurtenissen kregen brede aandacht, mede vanwege de oplopende spanningen rondom het conflict in het Midden-Oosten.

Over en weer

Niet alleen Nederlandse supporters vielen op door hun gedrag. Ook zouden groepen Israëlische fans zich hebben misdragen, wat de sfeer verder verziekte.

Het OM onderzoekt de zaak nog volop en sluit niet uit dat er meer verdachten worden geïdentificeerd en vervolgd.

