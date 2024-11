Schoof: Nederland heeft collectief gefaald, 'schaam me voor wat er is gebeurd'

Nederland heeft "collectief gefaald", omdat het niet is gelukt om Joodse supporters te beschermen rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Dat zei premier Dick Schoof maandag op zijn persconferentie na de ministerraad. "Ik schaam me dan ook voor wat er gebeurd is."

Schoof wijst in eerste instantie naar de daders van het geweld. Maar als Amsterdam nationaal noch internationaal bekendstaat als stad waarin Joden veilig zijn, "dan heb je collectief gefaald om veiligheid te bieden aan de Joodse gemeenschap. We moeten zorgen dat Joden zich weer veilig weten in Amsterdam."

Schoof reageerde op de persconferentie op uitspraken van koning Willem-Alexander. Volgens het kantoor van de Israëlische president Yitzhak Herzog, waarmee de koning had gesproken, zou die vrijdag hebben gezegd dat Nederland de Joden in de Tweede Wereldoorlog in de steek heeft gelaten, "en gisteravond hebben we opnieuw gefaald". Schoof, die ministerieel verantwoordelijk is voor de koning, wilde de exacte woorden niet bevestigen. Wel wilde hij het op eigen titel zeggen.

'Integratieprobleem'

Het geweld laat volgens Schoof ook zien dat Nederland een "integratieprobleem" heeft. Tegelijk gaf de premier bij zijn persconferentie toe dat het onderzoek naar de verdachten nog loopt en dat hij daarom geen uitspraken kon doen over het aantal Marokkaans-Nederlandse jongens dat betrokken zou zijn.

Schoof haalt uit videobeelden dat een "specifieke groep jongeren met immigratieachtergrond oververtegenwoordigd is in die hit- en runacties" tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv. De premier benoemt ook dat Maccabi-supporters zich zouden hebben misdragen.

ANP