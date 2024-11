Politie onderzoekt beelden rellende Maccabi-fans, hadden ijzeren palen bij zich

De politie kijkt in het onderzoek naar de gewelddadigheden in Amsterdam na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv afgelopen donderdag ook naar beelden van Maccabi-supporters die zich zouden hebben misdragen. Dat laat een politiewoordvoerder weten na berichtgeving van de NOS.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden supporters van de Israëlische voetbalclub belaagd. Online verschenen beelden van supporters die achterna werden gezeten en werden mishandeld. Vijf van hen raakten zodanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten voor behandeling. Daarnaast raakten twintig tot dertig supporters van de club lichtgewond.

IJzeren palen en houten planken

De politie kijkt in het onderzoek naar de gewelddadige nacht ook naar beelden van een aantal Maccabi-supporters die zich na de wedstrijd zouden hebben misdragen in het centrum van de stad. Zo filmde fotograaf Annet de Graaf hoe Maccabi-fans bij het Victoria-hotel, tegenover het Centraal Station, Amsterdammers aanvielen, meldde het AD eerder. Het Parool deelt beelden van supporters die met riemen in hun handen over het Spui liepen.

Op beeldmateriaal van youtuber Bender is te zien hoe supporters ijzeren palen en houten planken bij zich droegen. Ook gooiden ze met stenen, onder meer naar een huis waar Palestijnse vlaggen hangen.

Vernielingen

De Amsterdamse politiechef Peter Holla beschreef tijdens een persconferentie op vrijdag al dat voetbalsupporters woensdag op het Rokin een Palestijnse vlag van de gevel hadden gehaald. Ook hadden ze een taxi vernield en werd op de Dam een Palestijnse vlag in brand gestoken. Online verschenen video's waarin Israëlische supporters provocerende liederen over Palestijnen zouden zingen.

Burgemeester Femke Halsema zei toen dat de gedragingen van enkele Maccabi-supporters "geen enkel excuus" zijn voor de ongeregeldheden die donderdagnacht in Amsterdam hebben plaatsgevonden. Volgens haar kon het wel van invloed zijn geweest "op de algehele sfeer in de stad".

Mensen die videobeelden van de ongeregeldheden hebben, wordt verzocht deze met de politie te delen. Ook roept de politie ooggetuigen op zich te melden.

ANP