Vijf gewonden Amsterdam uit ziekenhuis, tien verdachten zitten nog vast

Op dit moment zitten nog 10 verdachten vast van de 62 mensen die zijn aangehouden tijdens de onrust in Amsterdam donderdagnacht. Ook hebben de 5 mensen die gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht vannacht het ziekenhuis verlaten.

Naast deze 5 gewonden, zijn er nog 20 tot 30 Maccabi-supporters lichtgewond geraakt. Zij worden opgevangen in Amstelveen. Volgens de politie is er nog altijd geen informatie dat er sprake is geweest van ontvoering of gijzeling in de nacht van donderdag op vrijdag. Wel nemen ze signalen en meldingen die ze hierover binnenkrijgen "uiterst serieus". Een aantal mensen dat vermist was, is weer terecht.

Hoofdofficier van het Openbaar Ministerie meldde daarnaast dat er 8 volwassen en 2 minderjarigen nog vastzitten, allemaal mannen. Zij worden verdacht van openbare geweldpleging van personen en groepen. Verdachten die zijn vrijgelaten zijn afgedaan met een dagvaarding of een boete en worden verdacht van belediging, in het bezit zijn van vuurwerk of in het bezit zijn van een mes.

"Het onderzoek dat we in loop van de nacht zijn gestart richt zich op verdachten die te zien zijn op de filmbeelden", zei De Beukelaer. "We onderzoeken ook of er verbanden zijn tussen deze verdachten, en hoe ze tot deze gewelddadige acties zijn gekomen. Ook wordt onderzocht of het georganiseerd was", aldus de hoofdofficier. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de verdachten blijven vastzitten tot de snelrechtzitting. De Beukelaer: "We zullen straffen eisen die passen bij ernst en achtergrond van de feiten".

Gitzwarte nacht

Burgemeester Femke Halsema liet tijdens de persconferentie duidelijk merken hoe kwaad ze was. "Amsterdam kijkt terug op een gitzwarte nacht en ook vandaag is het nog donker", begon ze de persconferentie. "Jongens op scooters gingen kriskras door de stad, vluchtend voor de politie. Dat dit in Amsterdam gebeurt is ondraaglijk en onverteerbaar", zei ze. "Onze stad is diep beschadigd, ons joodse leven en cultuur zijn bedreigd."

"De oorlog in het Midden-Oosten bedreigt nu ook onze stad", zei Halsema. "Ik ben woedend en spreek dit namens het stadsbestuur en de driehoek in de meest krachtige bewoordingen uit. Er heerst angst, ontzetting, woede, ongeloof. De driehoek zet alles op alles voor de veiligheid van Joods Amsterdam."

1:01 Burgemeester Halsema: Amsterdam kijkt terug op gitzwarte nacht

Hart van Nederland / ANP