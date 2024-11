Politie: 62 aanhoudingen en 5 gewonden na geweld in Amsterdam

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in totaal 62 personen aangehouden tijdens de onrust in Amsterdam na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Vijf mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat maakt de politie bekend op X.

"Op sociale media circuleren verschillende berichten over de gebeurtenissen van afgelopen nacht. De politie is een groot onderzoek gestart naar meerdere geweldsincidenten," meldt de politie in het bericht.

Geruchten over gijzeling

Ook worden geruchten over een gijzeling en vermissingen aangesneden. De politie laat weten dat ze van deze berichten op de hoogte zijn, maar "momenteel geen bevestiging hebben dat dit daadwerkelijk is gebeurd."

Een aantal mensen dat als vermist was opgegeven, is inmiddels weer teruggevonden.