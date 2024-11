Wilders na geweld tegen Israëli's in Amsterdam: 'Lijkt op jacht op joden'

Geert Wilders deelt op X beelden van de gewelddadigheden in Amsterdam vrijdagnacht. "Het lijkt wel een jacht op joden in de straten van Amsterdam", schrijft hij erbij. In een later bericht op X schrijft de PVV-leider in het Engels dat de autoriteiten verantwoordelijk zullen worden gehouden "voor hun onvermogen de Israëlische burgers te beschermen".

In Amsterdam werd het vrijdag onrustig na een wedstrijd tussen Ajax en de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Wilders reageert op beelden die op X zijn geplaatst door een VVD-stadsdeelcommissielid. "Arresteer en deporteer het multiculturele uitschot dat Maccabi Tel Aviv-aanhangers in onze straten aanviel. Schaamte dat dit in Nederland kan gebeuren. Volstrekt onacceptabel", aldus de PVV-leider.

In het latere bericht op X schrijft Wilders dat er een pogrom was in de straten van Amsterdam. "Wij zijn het Gaza van Europa geworden. Moslims met Palestijnse vlaggen jagen op Joden. Ik zal dat niet accepteren. Nooit. De autoriteiten zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun onvermogen de Israëlische burgers te beschermen. Nooit meer."

Tientallen aanhoudingen

Er zijn inmiddels 57 mensen aangehouden door de politie, maar er is nog veel onduidelijk over wat zich precies heeft afgespeeld in Amsterdam. Volgens de politie bestonden de ongeregeldheden uit korte opstootjes die snel oplosten. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet duidelijk.

"Er zijn geen gewonden gevallen waarvoor wij de ambulance hebben moeten inschakelen," zegt een politiewoordvoerster. "Het kan zijn dat er gewonden zijn geweest die zichzelf hebben verzorgd."

Reddingsmissie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu spreekt van een "zeer gewelddadig incident" tegen Israëlische burgers en stuurt twee vliegtuigen naar Amsterdam om assistentie te verlenen. Daarnaast kondigt het Israëlische leger een reddingsmissie aan, in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten. "De missie zal bestaan uit medische en reddingsteams die per vrachtvliegtuig naar Amsterdam worden vervoerd," aldus een woordvoerder van de Israëlische krijgsmacht (IDF).

Oud-premier Naftali Bennett spreekt op X van een "pogrom" in Amsterdam, terwijl de Israëlische ambassade in de Verenigde Staten meldt dat "honderden Israëliërs" zijn aangevallen. Israëlische burgers in Amsterdam krijgen het advies om op hun hotelkamers te blijven. Minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz vraagt zijn Nederlandse collega Caspar Veldkamp om hulp bij het beschermen van Israëlische burgers in Amsterdam.

Hart van Nederland/ANP