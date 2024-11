Tientallen arrestaties bij pro-Palestijns protest in Amsterdam-Zuidoost

In Amsterdam-Zuidoost heeft de politie een groep pro-Palestijnse betogers tegengehouden bij winkelcentrum Amsterdamse Poort. De mobiele eenheid van de politie stond opgesteld in linie, en ook stonden er busjes met felle dakverlichting om mensen tegen te houden. De politie was aanwezig met honden. Tegen het einde van de avond zijn zo’n 30 relschoppers aangehouden, voornamelijk voor verstoring van de openbare orde en vuurwerkbezit.

Pro-Palestijnse betogers wilden bij het voetbalstadion demonstreren tegen de komst van de Israëlische club Maccabi Tel Aviv, die donderdagavond in Amsterdam tegen Ajax speelt. Om ongeregeldheden te voorkomen, had burgemeester Femke Halsema het protest verplaatst naar het Anton de Komplein, een kilometer van de ArenA vandaan.

Vuurwerk en leuzen

De groep van zo'n tweehonderd mensen verzamelde zich daar uiteindelijk wel, maar trok daarna alsnog in de richting van de ArenA. Daar werden ze tegengehouden door de mobiele eenheid. Op het Bijlmerplein werd vuurwerk afgestoken en riepen demonstranten 'Free, free Palestine'. Later viel de groep uiteen. Inmiddels is het weer rustig.

Eerder op donderdag stonden honderden Israëlische voetbalfans op de Dam. De politie hield daar ruim tien mensen aan. Ajax won de wedstrijd van de Israëlische club met 5-0.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP