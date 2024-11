Amsterdam bereidt zich voor op komst Maccabi Tel Aviv: veiligheidsrisicogebieden rond wedstrijd

In aanloop naar de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv worden donderdag een aantal delen van Amsterdam aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het gaat om de Dam, het Wallengebied, het Centraal Station en het gebied rond de ArenA plus de tussenliggende metrolijn. Dat is een besluit van de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef).

De politie kan donderdag van 13.00 tot 24.00 uur iedereen in deze gebieden preventief fouilleren en controleren op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk.

De politie vreest dat de demonstranten en voetbalsupporters het aan de stok gaan krijgen. Het is wel vaker onrustig bij protesten voor Palestina, zoals te zien in bovenstaande video.

Protest

Ook wordt een aangekondigde pro-Palestijnse demonstratie verplaatst van de Johan Cruijff ArenA naar het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost. Demonstranten onder de noemer Week 4 Palestine kondigden aan donderdagavond bij de ingang van het stadion te willen protesteren tegen de komst van de Israëlische voetbalclub. Daarop zei de F-side, de harde kern van Ajax, dat zij het protest niet tolereren en "waar nodig in zullen grijpen".

De driehoek kan niet zomaar een protest verbieden, vanwege het demonstratierecht, maar kan die wel verplaatsen als er op een bepaalde locatie gevaar ontstaat voor de openbare orde en veiligheid. Door de aankondiging van de supportersgroep zijn volgens de driehoek "gewelddadige confrontaties" niet uit te sluiten.

Concert en koopavond

Daarnaast is het donderdagavond ook erg druk in het gebied rond de ArenA. Naast de 56.000 voetbalsupporters worden er concertgangers verwacht die naar een David Bowie-tributeband in AFAS Live gaan. Bovendien is het koopavond. "Deze omstandigheden maken het voor de politie operationeel onmogelijk om een demonstratie bij de hoofdingang van de JC Arena te faciliteren en te beschermen, terwijl er zoveel bezoekersstromen rond het stadion zijn."

De maatregelen moeten zorgen voor een "veilig verloop van de wedstrijd en de veiligheid van bezoekers en supporters in de drukke binnenstad en het drukke ArenA-gebied", aldus de driehoek.

Hart van Nederland/ANP