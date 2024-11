Onrust in Amsterdam in aanloop naar wedstrijd Ajax-Maccabi

In de aanloop naar de aankomende wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv is het woensdagavond onrustig geweest in Amsterdam. De politie laat weten dat er op meerdere plekken in het centrum sprake was van spanningen en houdt er rekening mee dat dit te maken heeft met het duel tussen de Amsterdamse en de Israëlische club donderdagavond.

Er zijn vaker spanningen rondom voetbalwedstrijden. Eerder dit jaar raakten er nog drie agenten gewond op De Dam in Amsterdam, zoals te zien is in bovenstaande video.

Vlag van gevel

Op het Rokin werd door een onbekende groep een Palestijnse vlag van de gevel getrokken. Ook op het Max Euweplein heerste ook een grimmige sfeer; daar kwam het bijna tot een confrontatie tussen een groep taxichauffeurs en een groep bezoekers van een naastgelegen casino. De politie heeft dit kunnen voorkomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Veiligheidsrisicogebieden

Ajax speelt donderdagavond om 21.00 uur tegen Maccabi Tel Aviv in de Johan Cruijff ArenA. Om die reden zijn de Dam, het Wallengebied, het Centraal Station en het gebied rond het stadion vanaf 13.00 uur een veiligheidsrisicogebied, zo besloot de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) eerder. Dat houdt in dat politie iedereen in die gebieden preventief mag fouilleren. Vanwege dit besluit besloot de organisatie van een pro-Palestijns protest, de demonstratie te schrappen.

Ook Alkmaar bereidt zich voor op de wedstrijd donderdagavond. Hier speelt AZ tegen Turkse club Fenerbahçe. De gemeente heeft vier veiligheidsrisicogebieden aangewezen omdat ze een grote opkomst voetbalsupporters verwachten.

Hart van Nederland/ANP