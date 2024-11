Pro-Palestijnse demonstranten schrappen protest bij ArenA: 'We hebben geen andere keuze'

Pro-Palestijnse demonstranten zien af van een betoging bij de Johan Cruijff ArenA op donderdag rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv, zo melden de organisatoren woensdagavond op Instagram. "We hebben geen andere keuze. De gemeente Amsterdam heeft verklaard dat ze niet in staat is de demonstratie te faciliteren."

De demonstranten onder de noemer Week 4 Palestine zeggen bezorgd te zijn over de veiligheid van deelnemers. "We verzoeken u dringend de Johan Cruijff ArenA niet te betreden op donderdag 7 november. Het zal een gevaarlijke plek zijn."

De politie vreest dat de demonstranten en voetbalsupporters het aan de stok gaan krijgen. Het is wel vaker onrustig bij protesten voor Palestina, zoals te zien in bovenstaande video.

Eerder woensdag had de gemeente besloten dat het gebied bij de ArenA donderdag een veiligheidsrisicogebied is. De aangekondigde demonstratie werd verplaatst naar het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost. De pro-Palestijnse demonstranten hadden aangekondigd bij de ingang van het stadion te willen zijn om te protesteren tegen de komst van de Israëlische voetbalclub.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP