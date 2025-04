Belangenorganisaties blij met steun Kamer voor afstandsmoeders

Belangenbehartigers van vrouwen die in de vorige eeuw gedwongen afstand moesten doen van hun kind zijn blij dat de Tweede Kamer dinsdag steun heeft uitgesproken voor deze vrouwen en hun kinderen. Zo spreekt Bureau Clara Wichmann van een "belangrijke symbolische stap". De stichting, die zich inzet voor een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen, spant zich al jaren in voor gerechtigheid voor de zogenoemde afstandsmoeders.

Tussen 1956 en 1984 stonden duizenden ongehuwde moeders hun kind tegen hun wil af ter adoptie, bijvoorbeeld onder druk van familie of de kerk. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich dinsdag achter een motie die erkenning uitspreekt voor het "grote verlies, leed en onrecht" dat de vrouwen en hun kinderen destijds is aangedaan.

'Historische gebeurtenis'

Volgens de Stichting Verleden in Zicht, die de belangen van afstandsmoeders en binnenlands geadopteerden behartigt, is het aannemen van de motie een historische gebeurtenis. De stichting ziet het als "een opmaat naar herstelmaatregelen". Ook de Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder hoopt op zulke maatregelen, voor het trauma dat bij meerdere generaties is ontstaan.

Volgens Linde Bryk van Bureau Clara Wichmann zou de erkenning van het parlement behalve tot herstelmaatregelen ook moeten leiden tot nationale excuses. "In landen als Australië, Ierland en Schotland, waar net zoals in Nederland ongehuwde moeders structureel tegen hun wil afstand deden van hun kinderen ter adoptie, hebben overheden al publiekelijk excuses aangeboden", zegt zij.

ANP