Grote brand in bedrijfspand Zoetermeer: rook trekt richting woningen

In een pand aan de Goudstraat in Zoetermeer woedt een grote brand, meldt de brandweer. Het gaat om een gebouw op een bedrijventerrein.

Het brandende pand is verbonden aan een pand waar motoren worden verkocht, maar volgens een woordvoerder is het nog onduidelijk of het gebouw ook daadwerkelijk bij de motorenzaak hoort.

NL-Alert verstuurd

Het vuur woedt in het dak en mogelijk ook op de bovenste etage van het gebouw. Vanwege de rookontwikkeling, die richting omliggende woningen trekt, is een NL-Alert verstuurd. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.

Er zijn geen aanwijzingen dat er nog mensen in het pand zijn, en voor zover bekend zijn er ook geen gewonden gevallen.

Watergordijn

De brandweer is met groot materieel aanwezig. Er wordt een zogenoemd watergordijn aangelegd om te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden.

ANP