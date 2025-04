'Zorg dat er regels komen voor familievloggers, want je kind wordt je werknemer'

De nieuwste aflevering van BOOS zet familievloggers opnieuw in de schijnwerpers. Tim Hofman onderzoekt of het filmen van kinderen voor views en inkomsten schadelijk is. Tientallen deskundigen waarschuwen voor risico’s voor de mentale en fysieke ontwikkeling van jonge kinderen. In de uitzending roept Hofman ouders op om bewust om te gaan met de zichtbaarheid van hun kinderen online.

Bekende vloggezinnen worden benaderd voor een reactie, maar houden zich vooralsnog stil. De uitzending zorgt nu al voor flinke online ophef. Hart van Nederland sprak erover met beroemde youtuber Mascha Feoktistova, keek de uitzending van BOOS met social media-deskundige Joey Scheufler en ging de straat op.

Voor Feoktistova is het makkelijk: zij doet hier niet aan mee. "Ik heb een dochter van 4 en mijn partner en ik hebben vanaf het begin gezegd dat we absoluut niet onze dochter gaan "exploiteren". Want dat is het als je je kinderen online de hele dag filmt en in beeld brengt en dat zij ook merken moeten aanprijzen." De youtuber is daar tegen en "behoort tot de groep vloggers die dat absoluut niet wil".

Niet iedereen is negatief over familievloggers, blijkt uit een rondvraag van Hart van Nederland. Er zijn ook mensen die juist positieve dingen halen uit de vlogs, is te zien in bovenstaande video.

Ook Feoktistova krijgt vaker aanbiedingen van bedrijven om met haar kind in beeld te komen. "Ik heb dat altijd afgewezen, ook al was het een hele interessante aanbieding. Ik denk dat je door het exposen van je kinderen op social media je je kind kan schaden.

Regels

Volgens de youtuber is het hard nodig dat er regels komen in Nederland, iets dat beaamt wordt door social media-deskundige Joey Scheufler. "Er zijn geen regels voor familievloggers in Nederland. In Frankrijk zijn er wel duidelijke regels, daar kunnen kinderen als ze 18 zijn van ouders eisen dat alles offline wordt gehaald of dat de verdiensten opzij worden gezet voor de kinderen", zegt Scheufler.

Je relatie verandert als je kind opeens je werknemer wordt. Je bent niet alleen maar ouder en kind maar ook werknemer en werkgever. Joey Scheufler

Het gevaarlijke bij familievlogs is de veranderende relatie, gaat de deskundige verder. "Je relatie verandert als je kind opeens je werknemer wordt. Je bent niet alleen maar ouder en kind maar ook werknemer en werkgever." Daarom pleiten Feoktistova en Scheufler voor strenge wetgeving. "Waarom zijn er wel regels als je kind in een film speelt, maar niet als je je kind de hele dag filmt? Dit moet stoppen."