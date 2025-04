Zijn zorgzame buurten oplossing voor personeelstekort in zorg?

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van PvdA-GroenLinks om buurtgerichte hulp aan ouderen, zogenoemde zorgzame buurten, serieuzer te nemen als alternatief voor traditionele verpleegplekken. Door inzet van buren en vrijwilligers zou de druk op de professionele zorg omlaag kunnen en het gemis aan bejaardentehuizen deels worden opgevangen.

In Nederland zijn al veel van dit soort initiatieven actief. Een woud aan lokale stichtingen organiseert allerlei activiteiten voor ouderen: gezamenlijke maaltijden, spelmiddagen en uitjes. Zo ook in het Utrechtse Achterveld. Stichting Omzien naar Elkaar bestaat al 12 jaar en heeft in die tijd talloze bewonersinitiatieven op touw gezet. Maandag wordt er gehandwerkt en samen geluncht.

Janny doet mee. De krasse dame raakte 6 jaar geleden betrokken bij een ernstig ongeluk en loopt sindsdien achter de rollator. "Een oudere heer reed een uitgang uit en ik zat op de fiets. Hij heeft mij gewoon nooit gezien. Ik was nooit ziek en dan krijg je dit. Ik ben nu gehandicapt." Ze heeft veel baat bij de activiteiten. "Heel gezellig, en deze vorm van zorg is goed voor mij."

Geld van zorg naar welzijn

Dat bevestigt ook voorzitter Lukas Koch van Omzien naar Elkaar. "We doen aan informele zorg, maar stemmen die goed af met formele zorg. We willen veel zelf oplossen en zelfredzaam zijn." De stichting telt meer dan honderd vrijwilligers die allerlei activiteiten begeleiden. Hoewel er dus al veel gebeurt, kan het volgens Koch altijd beter. "Er moet meer geld van zorg naar welzijn. Er zijn meer van dit soort initiatieven nodig, dan houd je de mensen uit de zorg."

Tweede Kamerlid Elke Slagt diende daarom een voorstel in. "Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, maar die zijn allemaal vrijblijvend en hebben geen duidelijke ondersteuning. Met dit voorstel moet er structureel aandacht naar die initiatieven komen."