Sliedrechtse ouderen moeten sporten voor Wmo-hulp: 'Veel te zwaar'

Ouderen in Sliedrecht die huishoudelijke hulp aanvragen via de Wmo, moeten eerst een sportprogramma volgen. Dit ‘Powerful Ageing’-traject moet ouderen fitter maken, maar zorgt bij sommigen juist voor stress en fysieke klachten.

De 83-jarige moeder van Theo Vet uit Sliedrecht heeft moeite met lopen en gebruikt een rollator in huis. "Ze is, net als veel ouderen, een trotse vrouw die het moeilijk vindt om te vragen om hulp. Ze heeft dit jaren niet willen doen en nu het eindelijk zo ver is krijgt ze hiermee te maken. Dit is fysiek veel te zwaar. Mijn moeder heeft meerdere keren moeten huilen op de dag van het programma", zegt Vet.

Zijn moeder vult hem aan: "Ik had niet verwacht dat dit fitnessprogramma zo intensief was, met echt sporten en dingen met gewichten. Ik kon dat allemaal niet. Met dat opdrukken lukte het mij niet eens om zelf weer op te staan."

Aan de bel trekken

Wie in Sliedrecht huishoudelijke hulp wil via de Wmo, krijgt te maken met het sportprogramma ‘Powerful Ageing’. Dit traject, bedoeld om ouderen vitaler te maken, is niet vrijblijvend.

Burgerraadslid Danny Stierman (Slydregt.NU) trekt aan de bel. "We horen schrijnende verhalen. Dit is met het idee dat het goed is als ouderen actief blijven en daardoor minder hulpbehoevend zijn. In het beste geval zouden ze dan langer zonder huishoudelijke hulp kunnen", zegt hij. "Maar de opdrachten zijn veel te zwaar. Mensen worden onder druk gezet om op te drukken. Je kunt je voorstellen dat dit fysiek heel heftig is voor mensen van die leeftijd." Slydregt.NU eist opheldering van het college van B en W.

'Geen klachten'

Jan Trapman, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht, zegt geen klachten te hebben ontvangen. "Als lokale adviesraad gaan wij over het beleid, voorstellen en de keuzes die daarin worden gemaakt. Wij staan positief tegenover dit Powerful Ageing en hebben ook niks gehoord van kritiek", zegt hij. "Er is een klachtencommissie bij de Wmo en ze kunnen ook bij hun Wmo consulent terecht."