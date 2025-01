Vrouwen springen in ijskoud water om oudere man uit auto te redden

Heldhaftige vrouwen hebben in het Friese Sneek maandagmiddag een groot drama kunnen voorkomen. Een oudere man was namelijk met zijn auto in een vijver aan de Doctor Obe Postmastraat gereden. De twee dames sprongen daarop in het ijskoude water en haalden hem uit de auto.

De exacte oorzaak van het voorval is nog niet bekend, buurtbewoners zeggen tegen een correspondent ter plaatse dat de man mogelijk in de war was met de rem en het gaspedaal en dat hij daardoor vanaf een parkeerplaats de vijver inreed. Nadat de vrouwen hem uit het water hadden gehaald hebben andere buurtbewoners zich over hem ontfermd en is hij later overgebracht naar het ziekenhuis voor controle.

Ook voor de kletsnatte vrouwen was er de nodige nazorg: de politie heeft ze thuisgebracht zodat ze daar weer konden opwarmen. Een berger heeft zich over het voertuig ontfermd.