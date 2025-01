Post voor de toekomst: Doesburgers schrijven brieven voor generaties later

In Doesburg is een bijzonder project gestart waarin inwoners worden uitgenodigd om brieven te schrijven die pas in de toekomst geopend mogen worden. Het initiatief, Post uit Doesburg, geeft deelnemers de vrijheid om zelf te bepalen wanneer hun boodschap gelezen mag worden, of dat nu over enkele jaren of zelfs eeuwen is. Hart van Nederland sprak met iemand die een brief heeft geschreven, is te zien in bovenstaande video.

Het idee is geïnspireerd door een historische brievencollectie uit de 18de eeuw, die ooit werd ontdekt op zolder van het oude postkantoor in Doesburg. Deze brieven, geschreven door gewone mensen, geven een mooi inkijkje in het leven van toen. Met het huidige project wordt eenzelfde soort idee nagestreefd.

Veel Doesburgers hebben inmiddels al een bijdrage geleverd. De brieven worden in een speciale kist bewaard, en jaarlijks wordt bekeken welke berichten dat jaar mogen worden geopend. Onder de deelnemers zijn zowel jonge als oudere inwoners, die schrijven over persoonlijke ervaringen, toekomstverwachtingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook actuele thema’s zoals de mogelijke fusie van Doesburg met een andere gemeente en de verkoop van het stadhuis worden genoemd in de brieven.

Briefpapier met bijpassende zegel

Om het project laagdrempelig te maken, is speciaal briefpapier met een bijpassende zegel ontworpen. Deze materialen zijn verkrijgbaar op verschillende plekken in het prachtige Hanzestadje. Zoals bijvoorbeeld in de lokale boekhandel, waar er al veel vraag naar is. Zowel inwoners als betrokkenen van buiten de stad worden aangemoedigd om hun verhalen vast te leggen.

Bij elkaar vormen de brieven unieke en blijvende tijdcapsule. Toekomstige generaties krijgen op deze manier een kijkje in het leven van Doesburgers vandaag de dag.