Moeite met ingewikkelde brieven begrijpen? Daar is nu een oplossing voor

Pediatrische doseringen en pensioensgrondslagen waarbij de franchise afhankelijk is van de AOW. Snap jij het nog? Bijsluiters van medicijnen, brieven van overheden of voorwaarden van hypotheekverstrekkers zijn vaak moeilijk te lezen. Maar daar is nu een oplossing voor waar tijdens de Week van Lezen en Schrijven aandacht voor wordt gevraagd.

Vooral laaggeletterden, en dat zijn ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders, hebben moeite met teksten van instanties. En ook als je daar niet bij hoort, kunnen ingewikkelde brieven knap vervelend zijn, laat Hester Benedictus weten. Zij ontwikkelde daarom een app: de Lees Simpel-app. De app versimpelt moeilijke brieven door middel van kunstmatige intelligentie. De app is enorm populair: inmiddels is die al bijna 90.000 keer gedownload.

Met de app maak je een foto van de moeilijke brief of tekst, en de app geeft vervolgens een korte en begrijpelijke samenvatting van wat er staat. "We willen het liefst dat ook bedrijven en overheden de app gaan gebruiken. Het probleem van moeilijke brieven moet natuurlijk gewoon bij de verzender worden opgelost. Eigenlijk zou deze app overbodig moeten zijn."

In bovenstaande video zie je Dicky Gingnagel. Hij was laaggeletterd. Hij ging met lood in zijn schoenen naar zijn werk als parkeerwachter, bang dat hij moest gaan schrijven.