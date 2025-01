Resto VanHarte brengt al 20 jaar mensen bij elkaar: 'Iedereen welkom'

Resto VanHarte bestaat 20 jaar. De organisatie die zich inzet tegen eenzaamheid door mensen bij elkaar te brengen met etentjes heeft al veel mensen met elkaar verbonden. De organisatie zet zich niet alleen in voor ouderen, maar ook voor kinderen, jongeren en studenten. "Samen creëren we plekken waar iedereen zich welkom voelt en nieuwe vriendschappen kan opbouwen", aldus Resto VanHarte.

Hart van Nederland was aanwezig bij een etentje in buurthuis Gein in Amsterdam, is te zien in bovenstaande video. Het driegangendiner kost daar 8 euro en met de stadspas slechts 5 euro.

Vrijwilliger Sam (70) was zelf ook gast en bood zichzelf aan als vrijwilliger toen er niemand was om de kassa te doen. "Ik wilde iets terugdoen voor de maatschappij. Het is een leuk team en het werk is inspirerend", vertelt Sam.

"Resto vanHarte roept vaak dat ze zich inzetten tegen eenzaamheid, maar dat wil ik nuanceren. Niet alle mensen komen daar omdat ze eenzaam zijn. Het is ook omdat er tegenwoordig bijna geen verzorgingshuizen meer zijn en dat er niet overal elke dag meer gekookt wordt. Veel ouderen kunnen zelf niet koken en komen daarom bij ons terecht."