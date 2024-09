Veel mensen voelen zich eenzaam, in Oldenzaal hebben ze de oplossing

Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Herkenbaar? 1 op de 9 Nederlanders voelt zich zelfs erg eenzaam. Om dit probleem aan te pakken organiseert het Ministerie van Volksgezondheid ieder jaar de landelijke Week tegen Eenzaamheid. In Oldenzaal hebben jongeren 6 jaar geleden een koffieclub tegen eenzaamheid opgericht, en dat blijkt een enorm succes.

Dat 1 op de 9 Nederlanders zich sterk eenzaam voelt, is meer dan voor de uitbraak van het coronavirus. In 2019 gaf 1 op de 11 mensen aan zich heel eenzaam te voelen. De groep mensen die zich niet eenzaam voelt is in dezelfde periode juist gedaald. In 2019 ging het om 66 procent van de ondervraagden, vorig jaar om 61 procent.

Eenzame oudere inwoners

Bij de Koffieclub Oldenzaal zijn tientallen jongeren uit het dorp aangesloten die om de beurt wekelijks een bezoekje brengen aan eenzame oudere inwoners. Het concept blijkt zo'n succes dat het buurdorpje Ootmarsum volgende maand ook start met, jawel: Koffieclub Ootmarsum.

Hart van Nederland ging langs bij de koffieclub en sprak met ouderen die er erg blij mee zijn. Bekijk het bezoek in de video bovenaan dit artikel.

Maar niet alleen ouderen hebben last van eenzaamheid, vooral jongeren hebben last van 'emotionele eenzaamheid'. Ze missen mensen met wie ze een hechte band hebben. Mensen tussen 35 en 45 zouden meer sociaal contact willen, zij kampen met 'sociale eenzaamheid'.

Volgens de organisatie voelen vooral mensen van buiten Nederland zich heel eenzaam. 1 op de 5 heeft zulke gevoelens. Ze willen vooral meer sociale contacten.