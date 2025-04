Dodelijk ongeluk: jonge scooterrijder (24) rijdt van talud af

Een jonge scooterrijder uit Huissen is zondagavond om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de Huissensedijk in Arnhem. Het slachtoffer, een 24-jarige man, raakte door nog onbekende oorzaak de controle over zijn scooter kwijt en reed van het talud af. De jongeman kwam meters verder op het asfalt terecht.

Het ongeluk gebeurde rond 21.45 uur op de Burgemeester Matsersingel. Hulpdiensten waren snel en met veel materieel ter plaatse. De brandweer schoot het ambulancepersoneel te hulp en ook een mobiel medisch team werd per traumahelikopter ingevlogen. Maar alle hulp kwam te laat: de jonge man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Volgens de politie verloor de man vermoedelijk op hoge snelheid de macht over het stuur, maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten hebben nog geen nadere details vrijgegeven over de toedracht.

De Burgemeester Matsersingel was zondagavond enige tijd afgesloten voor onderzoek en opruimwerkzaamheden.