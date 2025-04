Zonnig maar fris begin, later deze week bijna 20 graden

Het zonnige en droge weer van het weekend houdt aan. Ook begin deze week blijft het droog en krijgt de zon volop de ruimte. Door een matige noordoostelijke wind kan het wel iets frisser aanvoelen.

Na een frisse start loopt de temperatuur maandagmiddag op naar gemiddeld 14 graden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in het noorden wat lichte sluierbewolking zijn. De oosten- tot noordoostenwind is zwak tot matig. In het Waddengebied blijft het koeler met zo’n 10 graden.

Koude nachten

In de nacht naar dinsdag koelt het opnieuw flink af. Vooral in het oosten en zuiden kan het licht vriezen aan de grond. In het noorden ontstaat mogelijk mist of blijft het bewolkt door lage wolken. Elders blijft het helder met wat hoge bewolking.

Dinsdag begint koud. In het noorden blijft het grijs door hardnekkige mist of bewolking, terwijl het elders een afwisseling is van zon en wolken. In de middag wordt het 10 graden in het noorden en tot 16 graden in het zuiden. De noordelijke wind is zwak tot matig, maar langs de westkust kan het stevig waaien.

Dinsdagavond trekt meer bewolking het land binnen, vooral in het noorden en westen. In het binnenland blijft het grotendeels helder. In de nacht naar woensdag daalt de temperatuur naar ongeveer 0 tot 5 graden.

Langzaam oplopende temperaturen

Vanaf donderdag loopt de temperatuur langzaam op. De zon laat zich steeds vaker zien en de kans op regen blijft voorlopig klein. Zaterdag kan het lokaal al 19 graden worden. Pas op zondag neemt de kans op een bui iets toe.