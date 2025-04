Mogelijk nog dagen nablussen bij grote brand recyclingbedrijf Doorwerth

De brandweer is nog steeds met man en macht bezig om de grote brand bij een recyclingbedrijf in Doorwerth onder controle te krijgen. De brand brak zondagmiddag uit aan de Fonteinallee en woedt in een enorme berg houtafval. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Woordvoerder René Bierman van Veiligheidsregio Gelderland-Midden verwacht dat het blussen nog dagen gaat duren.

“De stand van zaken is nu dat het nog steeds blijft branden, omdat het er zo diep in zit. We zijn de hele nacht met man en macht bezig geweest om deze grote bulten te blussen. Vanaf vanmiddag 12.00 uur neemt een ander bedrijf het over van brandweer Gelderland-Midden,” zegt hij tegen Hart van Nederland. “Het is zo’n lastige brand. Het is zo compact. Het is nog steeds zestigduizend tot tachtigduizend kuub. Dat is een mega bult.”

Maandagochtend was Hart van Nederland-verslaggever Joya de Boer aanwezig op de plek van de brand. Volgens haar leek het vuur weer wat op te laaien en begon het harder te roken. De brandweer controleert voortdurend of het nog veilig is om over de A50 te rijden, omdat de rook in die richting trekt. Op sociale media roept de hulpdienst mensen nog steeds op om ramen en deuren gesloten te houden bij rookoverlast.

Complexe brand

Het leek er zondagavond nog even op dat leger opgeroepen moest worden. Volgens woordvoerder René was dit uiteindelijk niet gebeurd. "Men heeft het nu overgedragen aan een particulier nablusbedrijf. Die gaan de klus hier klaren. Wij als veiligheidsregio Gelderland-Midden blijven de rook monitoren. Waar trekt die naartoe? En hoeveel last kan men hiervan hebben?". Hij verwacht dat er nog een aantal dagen aan de brand moet worden gewerkt.

Zeer grote brand zorgt voor rookoverlast op A50. Beeld: SPS Media

Domper voor bedrijf

Derkjan Hooijer, eigenaar van het recyclingbedrijf, is aangeslagen. “Het is een hele grote domper voor het bedrijf. Maar ik ben heel erg trots op alle mensen die ons zo snel geholpen hebben. We werden aan alle kanten direct gebeld. Medewerkers vroegen nog of ze moesten komen. Ik zei: 'Het zal wel meevallen. Het hoeft niet.' Maar toen stonden ze er toch. Daar was ik wel heel blij mee. Zonder hen hadden we het nooit zo gered.”

Over de oorzaak tast men nog in het duister. “We gaan kijken wat de oorzaak is en wat we kunnen doen. We kijken eigenlijk altijd al hoe we zoiets kunnen voorkomen. Vooral mijn vader. Twintig minuten voordat de brand werd ontdekt, was hij nog op het terrein en zag hij niks. We gaan nu alleen nog beter kijken hoe we kunnen zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt,” vertelt Hooijer.