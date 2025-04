Zeer grote brand bij Doorwerth, rook zorgt voor problemen op A50

Er is zondagmiddag een zeer grote brand uitgebroken op een terrein aan de Fonteinallee in Doorwerth. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedt in houtafval. Volgens een correspondent gaat het om grote bergen houtsnippers.

Bij de brand zijn meerdere brandweervoertuigen ter plaatse. De rook trekt over de A50, wat leidt tot hinder voor het verkeer. De rook heeft inmiddels Wageningen bereikt. Mensen in de omgeving wordt geadviseerd om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.