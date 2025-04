NL-Alert vanwege enorme brand in woning met rieten kap in Heeze

In het Brabantse Heeze is zondagmiddag brand uitgebroken in een woning met een rieten kap. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling die over het nabijgelegen spoor trok, waardoor er sprake is van rookoverlast in de omgeving.

Vanwege de ernst van de situatie is er een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. De brandweer is met veel materieel ter plaatse en heeft een speciaal team opgeroepen dat is gespecialiseerd in het bestrijden van branden bij rieten daken. De brandweer is inmiddels bezig om de brand na te blussen. Sommige brandweerlieden zijn al vertrokken.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. De brandweer roept mensen op uit de rook te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven.

Brabant Alert meldt dat er mogelijk riet- en roetdeeltjes in de omgeving terecht zijn gekomen. De deeltjes zijn niet schadelijk. Wel wordt aangeraden producten uit moestuinen in de buurt goed te wassen.