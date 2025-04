Theorie-examen op de schop: test hier jouw verkeerskennis!

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wijzigt het theorie-examen voor het autorijbewijs per maandag 7 april. Een goed moment om even te testen hoeveel jij eigenlijk (nog) weet van het theorie-examen.

Kandidaten krijgen in het nieuwe theorie-examen minder vragen (50 in plaats van 65) en het examen is ook niet meer in delen opgesplitst, maar één geheel. Daarnaast vervalt het onderdeel gevaarherkenning met foto's. In het nieuwe examen zien kandidaten korte animatiefilmpjes die verkeerssituaties schetsen.

Hoe goed ken jij de verkeersregels? Beantwoord onderstaande vragen en klik op 'antwoord' om te zien of je het goed hebt.

Vraag 1.

Er zit een kind van 13 bij je in de auto. Hij draagt geen gordel. De politie schrijft een boete uit. Voor wie is de boete?

A. Voor mij als bestuurder. Dat geldt voor alle passagiers die ik niet volgens de regels vervoer, ongeacht de leeftijd.

B. Voor mij als bestuurder. Als personen onder de 18 jaar geen gordel dragen, is de boete voor de bestuurder.

C. Voor het kind. Alle kinderen boven de 12 jaar krijgen zelf de boete als ze hun gordel niet dragen.

D. Voor het kind. Alle kinderen boven de 9 jaar krijgen zelf de boete als ze hun gordel niet dragen.

Antwoord: C. Voor het kind. Alle kinderen boven de 12 jaar krijgen zelf de boete als ze hun gordel niet dragen.

Vraag 2.

Is het verplicht om een gevarendriehoek in de auto te hebben?

A. Nee

B. Ja

Antwoord: A. Nee

Vraag 3.

Maak de zin af. Op een woonerf:

A. Hebben automobilisten altijd voorrang en geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur

B. Hebben voetgangers altijd voorrang ten opzichte van automobilisten en geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur

C. Gelden dezelfde voorrangsregels als gewoonlijk en geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur

Antwoord: C. Gelden dezelfde voorrangsregels als gewoonlijk en geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur. Als je het erf verlaat, moet je echter wel extra opletten. Dan heeft al het andere verkeer namelijk voorrang, ook voetgangers en fietsers.

Vraag 4.

Hoe hard moet je auto minimaal kunnen rijden om op de snelweg te mogen rijden?

A. Minimaal 80 km per uur

B. Minimaal 60 km per uur

C. Daar is geen regel voor

Antwoord: B. Minimaal 60 km per uur

Vraag 5.

Wanneer mag je de mistlampen aan de achterkant van de auto gebruiken?

A. Als mist, sneeuwval of regen het zicht ernstig belemmeren

B. Bij mist, sneeuwval of regen, waardoor het zicht minder is dan 50 meter

C. Bij mist of sneeuwval, waardoor het zicht minder is dan 50 meter

Antwoord: C. Bij mist of sneeuwval, waardoor het zicht minder is dan 50 meter

Vraag 6.

Is een ruiter een bestuurder?

A. Ja, maar alleen als diegene op het paard zit

B. Ja, als diegene op het paard zit of ermee aan de hand loopt

C. Nee, een ruiter is altijd een voetganger

Antwoord: B. Ja, als diegene op het paard zit of ermee aan de hand loopt

Vraag 7.

Met hoeveel promille alcohol mag je deelnemen aan het verkeer?

A. Beginnende bestuurders niet meer dan 0,2 promille alcohol (één glas) en ervaren bestuurders niet meer dan 0,5 promille (2 glazen)

B. Beginnende bestuurders mogen helemaal geen alcohol hebben gedronken en ervaren bestuurders niet meer dan 0,2 promille

C. Geen enkele bestuurder mag alcohol hebben gedronken bij het besturen van een auto

Antwoord: A. Beginnende bestuurders niet meer dan 0,2 promille alcohol (één glas) en ervaren bestuurders niet meer dan 0,5 promille (2 glazen)

Vraag 8.

In welke situatie kan je rijbewijs ingevorderd worden?

A. Je rijdt 50 kilometer per uur of meer te hard

B. Je rijdt 60 kilometer per uur of meer te hard

C. Je rijdt 70 kilometer per uur of meer te hard