Kabinet wil regels versoepelen voor rijbewijs bij autisme, ADHD of psychose

Mensen met autisme hoeven straks geen medische keuring meer te ondergaan om hun rijbewijs te halen. Ook voor mensen met ADHD of ADD en voor mensen die een psychose hebben gehad, worden de regels versoepeld. Dat heeft minister Barry Madlener (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer laten weten.

Kinderen met autisme blijven ook steeds vaker thuis van school, blijkt uit onderzoek. Dat zie je in bovenstaande video.

Voor mensen met autisme komt er volgens het kabinet geen verplichte keuring meer, omdat er geen bewijs is dat zij slechter rijden dan anderen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) onderzoekt hoe dit het beste afgeschaft kan worden. De versoepeling moet op 1 januari 2026 ingaan.

"Mensen met autisme, ADD of ADHD hebben vaker aangegeven dat zij de medische keuringen niet proportioneel vinden", schrijft Madlener. "Ik vind dat deze keuringen geen onnodig obstakel moeten zijn voor het rijbewijs, want autorijden is een vorm van vrijheid die je mensen niet zomaar wilt ontnemen." Volgens hem blijft de verkeersveiligheid wel voorop staan.

Keuringen onder de loep

Voor mensen met ADHD of ADD is er op termijn mogelijk ook verlichting. Hoewel zij statistisch gezien vaker betrokken zijn bij ongelukken, komt bijna iedereen nu gewoon door de keuring. Daarom onderzoekt het CBR in opdracht van het ministerie of de huidige werkwijze simpeler kan. In het najaar van 2025 volgt daarover meer duidelijkheid.

Ook mensen die een psychose hebben gehad, krijgen meer ruimte. Nu geldt nog een verplichte wachttijd van zes maanden voordat zij gekeurd mogen worden. Het ministerie wil die termijn schrappen, zodat zij eerder gekeurd kunnen worden. Hoe dat precies wordt ingericht, wordt later dit jaar besloten.