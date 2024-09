Rory kreeg een postpartum psychose en wil de kennis erover vergroten

Rory is net bevallen van haar zoontje tot haar iets vreselijks overkomt. Ze raakt verward, haar hoofd tolt en ze kan niet meer slapen. De huisarts wijt het aan de hormonen en de kraamhulp wuift het weg als kraambedblues. Als Rory ook dingen gaat zien die er niet zijn, herkent uiteindelijk haar verloskundige de aandoening Post Partum Psychose, en belandt Rory in de crisisopvang.

Nu, drie maanden later, wil de jonge moeder haar verhaal doen. "Ik wil dat mensen weten wat het is en het herkennen", vertelt Rory in gesprek met Hart van Nederland.

De aandoening van Rory is zeldzaam: een of twee op de duizend vrouwen treft het. De symptomen zijn verwardheid, hallucinaties en een verstoorde kijk op de werkelijkheid hebben. Dat was ook wat er gebeurde bij Rory.

Marteling

"Ik had een hele goeie zwangerschap en een hele pittige bevalling", vertelt Rory. "Meteen daarna begon het. Ik zat te draaien in mijn bed, er was afstand tussen mij en de wereld. Ik raakte in een soort trance en kon zes dagen niet slapen. Dat is een soort marteling, mijn hersenen draaiden overuren."

De huisarts en de kraamhulp herkennen de symptomen niet en wijten het aan de stemmingswisselingen die gepaard kunnen gaan met de kraamtijd. "Maar ik zag dingen die er niet waren. Ik zag mijn vriend in de keuken terwijl hij er helemaal niet was. Megagrote ijslollies om me heen." Doodeng vond ze het.

Ik zag dingen die er niet waren. Rory

Dankzij de alertheid van de verloskundige wordt ze opgenomen in een speciale poli van het OLVG. Inmiddels gaat het beter met haar. Ze begint binnenkort met een praatgroep vanuit de GGZ en slikt nog steeds medicijnen. "De meerderheid van de vrouwen komt er helemaal van af, een klein deel blijft er last van houden en moet medicijnen blijven slikken. Ik hoop dat het voor mij goed eindigt."