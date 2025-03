Heb jij een van deze angsten tijdens het rijden? Je bent echt niet de enige!

Erger je jezelf in het verkeer vaak aan andere automobilisten? Misschien goed om er rekening mee te houden dat zo iemand mogelijk nerveus of bang achter het stuur zit. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil als je er zelf geen last van hebt, maar van de 7 miljoen mensen met een rijbewijs in ons land lijden er naar schatting 800.000 tot 1 miljoen mensen aan een vorm van rijangst.

Een goed voorbeeld van zo'n angst is tunnelangst, angst dus om door een tunnel te rijden, te zien in bovenstaande video. In Bergschenhoek meldde zich donderdagochtend een groep van twintig automobilisten die al jaren geen tunnel meer van binnen hebben gezien. Ze proberen van de angst af te komen tijdens een speciaal voor hen georganiseerde trainingsdag in de nieuwe Rottermerentunnel.

Een van hen is Rob van Alphen uit Vlaardingen: "Het is allemaal misgegaan 25 jaar geleden toen ik ging hyperventileren in de auto terwijl ik in een tunnel reed. Toen is mijn angst begonnen en ik durf het gewoon niet meer." Hij vertelt nog wel eens door een tunnel te hebben gereden, maar dat dat met ups and downs ging.

"Met de auto op vakantie gaan, doen we niet. Als ik een lang stuk moet rijden? Ik kijken eerst goed wat de route is en zorg dat ik de tunnel niet in hoef. Als ik van Vlaardingen naar Pernis wil, met de Nieuwe Maas ertussen. Een ritje van 10 minuten als je door de tunnel gaat. Ik doe er een uur over, kost me heel veel extra tijd. Daar wil ik vanaf."

Unieke dag

De trainingsdag wordt georganiseerd door Stichting Rijangstlabel, in samenwerking met angstbehandelcentrum IPZO. Elf begeleiders ontfermen zich over de automobilisten. Johanna van Zwol is een van hen: "Het is uniek wat vandaag gebeurt want sinds 2006 hebben we dit pas drie keer gedaan. Zo'n tunnel in aanleg waar nog geen verkeer is, dat is ideaal voor ons. Dat is niet vaak. We zijn Rijkswaterstaat dankbaar dat we welkom zijn."