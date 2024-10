Autorijden in België wordt duur grapje door nieuwe tol in Vlaanderen

Nederlandse automobilisten moeten binnenkort extra betalen als ze in Vlaanderen de weg op gaan. Dat schrijft De Telegraaf donderdag. De Vlaamse regering wil een digitale tolheffing invoeren voor buitenlandse weggebruikers. Dit betekent dat je kenteken wordt gescand, en afhankelijk van hoe vervuilend je auto is, moet je betalen voor het gebruik van de Vlaamse wegen.

Het plan moet 130 miljoen euro opleveren, waarmee Vlaanderen zijn wegen wil verbeteren. "Nederlanders maken ook graag grapjes over de staat van onze wegen", zegt de Vlaamse minister-president Matthias Diependaele (N-VA) in een interview met de Vlaamse krant De Standaard. "We investeren 476 miljoen euro in onze infrastructuur tegen 2029. Ook Nederlanders zullen dus gebruikmaken van betere wegen in Vlaanderen."

Dubbele tol dreigt

Met de invoering van dit systeem lopen Nederlandse automobilisten het risico om dubbel te betalen, want ook Wallonië heeft plannen voor een eigen tolsysteem. Zo kan het zijn dat je in beide delen van België apart moet betalen. Europese regels kunnen mogelijk nog een stokje steken voor deze dubbele tolheffing.

De Europese Unie verbiedt namelijk discriminatie op de weg, waardoor buitenlanders niet harder mogen worden aangepakt dan Belgen zelf.