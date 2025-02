Thomashuis Lopik zoekt nieuw zorgduo: ‘Het is prachtig, maar je moet wel een beetje gek zijn'

Na 7,5 jaar nemen Lenie Schipper en Marianne van den Bogart afscheid van hun negen huisgenoten met een verstandelijke beperking. Het stel runde sinds 2018 Thomashuis Lopik, waar bewoners met onder andere autisme en het syndroom van Down een warm en stabiel thuis vonden. Er wordt nu gezocht naar een nieuw zorgduo dat niet alleen de dagelijkse zorg op zich neemt, maar ook onderdeel wordt van het hechte 'gezin'.

"We moeten helaas stoppen, we zijn niet meer de jongsten," zegt Lenie Schipper. "Ik ben al 67, dus dan begint het wel zwaar te worden. Maar ik doe het met mijn hart, want het is prachtig om te doen."

Thomashuis Lopik is geen gewone zorginstelling, maar een woonhuis waar zorgondernemers samenleven met de bewoners. "Je moet wel een beetje gek zijn," lacht Lenie. "Eigenlijk run je een huishouden van negen man en we doen gewoon hele normale dingen."

De bewoners, acht mannen en één vrouw, hebben een vaste dagstructuur waarin persoonlijke aandacht centraal staat. "Elke dag drinken we samen thee of koffie als iedereen thuiskomt van werk of dagbesteding. Daarna gaat de één douchen en in zijn huispak op de bank, terwijl de ander een spelletje speelt of tv kijkt. Vaak gaan we er ook op uit, maar er komt ook administratie bij kijken, zoals het regelen van pgb’s. Gelukkig krijgen we daarbij hulp."

Gemis

Het werk vraagt veel inzet, maar geeft ook veel voldoening. "De bewoners gaan ons enorm missen, en wij hen ook. Daarom hopen we een liefdevol duo te vinden dat met net zoveel toewijding deze taak wil overnemen," zegt Lenie. De nieuwe zorgondernemers moeten bereid zijn om in het Thomashuis te wonen en een hechte band op te bouwen met de bewoners. Minstens één van hen moet een zorgachtergrond hebben. "Het is een bijzondere manier van leven, maar je krijgt er zoveel voor terug."