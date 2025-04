Dode bij uitslaande woningbrand Tilburg

Bij een brand in een klein appartementencomplex in Tilburg is zondagochtend een dode gevonden. Of het slachtoffer omkwam door de brand en wat de oorzaak was van de brand, is nog onbekend. Dat meldt een politiewoordvoerder.

De melding over de brand kwam rond 10.25 uur binnen bij de politie. Volgens de woordvoerder ging het om een uitslaande brand, die inmiddels uit is. De brand bleef beperkt tot de woning.

Wie het slachtoffer is, is ook nog onduidelijk. "We zijn nog druk bezig met onderzoek", aldus de politiewoordvoerder.

ANP