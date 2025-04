Baas AIVD: kijk met je kinderen naar Netflixserie Adolescence

Erik Akerboom, baas van de AIVD, roept ouders met tienerkinderen op om samen de Netflixserie Adolescence te kijken. Volgens hem laat de serie goed zien hoe jongeren kunnen verdwalen in een andere werkelijkheid. "Die serie is een uitstekende weergave hoe je in een parallelle wereld terecht kan komen", zei hij in het tv-programma WNL op Zondag. Hij noemt het internet "een kraamkamer" voor toekomstige radicaliserende jongeren.

Adolescence gaat over de 13-jarige Jamie Miller, die wordt beschuldigd van de moord op zijn schoolgenoot Katie. De vierdelige serie onderzoekt de manosfeer, een seksistische onlinegemeenschap die zich tegen feminisme en vrouwen keert.

Radicaliserende jongeren

Volgens Akerboom zijn het vooral de jongeren tussen de 12 en 17 jaar waar ze zich zorgen over maken. De AIVD publiceerde afgelopen week een rapport over radicaliserende jongeren, die via sociale media en onlinegames steeds vaker worden benaderd. "Adolescence gaat niet over terrorisme maar wel over hoe je in een wereld gezogen kan worden die heel gevaarlijk is." Volgens hem kan de internetwereld voor jongeren "een vlucht zijn" die ten onrechte de indruk geeft dat ze "een held" zijn.

De Britse premier Keir Starmer zei recent dat hij vindt dat de populaire serie op Britse middelbare scholen vertoond moet worden. Netflix heeft aangeboden de serie gratis beschikbaar te stellen voor scholen. Starmer noemt dat "een belangrijk initiatief". Hij had de serie zelf met zijn tienerzoon en -dochter gekeken. "Ik kan je zeggen dat het hard aankomt", aldus Starmer.

