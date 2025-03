Deze Netflix-serie maakt de tongen los: 'Ongelooflijk ingewikkeld om te maken'

Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden films en series gemaakt, en soms zit daar een heel bijzondere productie tussen. Een serie die momenteel de tongen losmaakt op sociale media, is de Netflixserie Adolescence, over een 13-jarige jongen die wordt verdacht van moord. Het verhaal zelf is al opmerkelijk, maar het feit dat elke aflevering in één take is opgenomen, maakt het extra bijzonder. "Het is echt ongelooflijk ingewikkeld om dit te maken", aldus filmwetenschapper Rudi de Boer in gesprek met Hart van Nederland.

Een serie die vorig jaar voor veel reacties zorgde, was The Man With 1000 Kids, te zien in bovenstaande video. De serie gaat over de Nederlandse Jonathan M., een spermadonor die als donor honderden kinderen op de wereld heeft gezet.

Een doodnormale ochtend verandert voor Eddie Miller, gespeeld door Stephen Graham, in een nachtmerrie. De politie valt zijn woning binnen en arresteert zijn 13-jarige zoon op verdenking van moord. De jongen wordt naar het politiebureau gebracht en geconfronteerd met het leven in een cel, een verhoor door de politie en gesprekken met een advocaat. De kijker krijgt dit allemaal ononderbroken te zien in elke aflevering van een uur.

'Net een toneelstuk'

Volgens filmwetenschapper Rudi de Boer is het niet eenvoudig om een film of aflevering van een serie in één take op te nemen. "Het fijne van film is dat het opnieuw kan. Maar als het in één keer moet worden opgenomen, moet je als cast en crew ontzettend op elkaar vertrouwen, goede afspraken maken en precies weten waar je wanneer moet zijn", aldus De Boer. Volgens hem is de "longtake" te vergelijken met een toneelstuk, hoewel je met veel meer aspecten rekening moet houden. "Het is echt flink oefenen. Hier zitten weken tot maanden aan voorbereiding in."

In een video op TikTok laat acteur Stephan Graham weten dat de afleveringen door twee cameramensen zijn opgenomen, die de camera tijdens de opname aan elkaar overgaven. "Ongelooflijk ingewikkeld dus", aldus De Boer. "Een keer in de vijf à tien jaar komt het voor dat een film in een keer wordt opgenomen, heel bijzonder. De Duitse film Victoria uit 2015 is ook in één ongemonteerde take opgenomen, waarbij ze kris kras door Berlijn heengingen. Na drie pogingen stond de film erop."

Volgens De Boer is de "longtake" echt iets van de laatste jaren. "Het wordt gedaan om een buzz te creëren zodat mensen het erover hebben. Kijkers van een film hebben vaak niet eens door dat ze naar een ononderbroken take zitten te kijken." Hoewel het dus niet makkelijker is om een film op deze manier op te nemen, volg je volgens De Boer op die manier wel beter het verhaal omdat er ook geen tijdssprongen inzitten. "Het komt dichtbij het echte leven, want dat bestaat ook uit één take."