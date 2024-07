Wereld geschokt door docu over Nederlandse spermadonor Jonathan: 'Dit is ziekelijk'

Netflix lanceerde eerder deze week de documentaire 'The Man with 1000 Kids', kijkers van de serie reageerden vol schrik. De reacties op de serie over de Nederlandse massaspermadonor Jonathan Meijer (43) zijn niet mals.

De serie staat sinds 3 juli online, sindsdien delen mensen hun meningen erover op X.

Stoppen van de rechter

'The Man with 1000 Kids' vertelt het verhaal van de Nederlandse spermadonor Jonathan, die zelfs na een gerechtelijk bevel om te stoppen met doneren onverminderd doorging. In de driedelige documentaire komen stellen aan het woord die met hem te maken kregen.

Wat de aanklagers het ergst vonden was dat Jonathan de wensouders niet vertelde hoeveel donorkinderen hij al had verwekt. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals vermeld op donorconceptie.nl, een site die kennis en ervaringen over het donorproces deelt. "Het hebben van veel nakomelingen van één donor kan nadelig zijn voor de kinderen: als je tientallen halfbroers en -zussen hebt, kan dat leiden tot psychische problemen."

'Heel veel vragen'

Over de hele wereld reageren mensen vol verbazing op de docu. Zo tweet iemand uit Engeland: "Ik heb de docu gisteren gezien en ik zit echt met heel veel vragen." Een ander uit de Filipijnen zegt weer: "Ik zit de docu te kijken en ik hoop dat hij nog nooit in de Filipijnen is geweest."

Nog een aantal reacties op X:

Aanklacht

Jonathan, die overweegt Netflix aan te klagen wegens 'onwaarheden' in de documentaire, komt zelf niet aan het woord in de serie. In een YouTube-video op zijn eigen YouTube-kanaal reageert hij op de 'onwaarheden' in de serie.

Bekijk de video van Jonathan hier: