Menendez-broers waarschijnlijk niet op vrije voeten: aanklager verzet zich

De kans dat de broers Erik en Lyle Menendez na 35 jaar op vrije voeten komen, lijkt ondanks nieuw bewijs erg klein. Nathan Hochman, de eind vorig jaar aangetreden openbaar aanklager in Los Angeles, wil namelijk niet dat de broers een lagere straf krijgen voor het doden van hun ouders in 1989. Hij benadrukte maandag dat de twee blijven liegen over de moord.

Over het algemeen liggen de straffen in de Verenigde Staten veel hoger dan in Nederland, maar welke straffen hebben we in ons eigen land eigenlijk? Je ziet het in bovenstaande video.

De twee broers, die bekend werden dankzij een Netflix-serie over de zaak, zitten levenslang vast voor de moord op hun rijke ouders in Beverly Hills in 1989. Ze hebben de moorden toegegeven, maar zeggen uit zelfverdediging te hebben gehandeld nadat ze jarenlang misbruikt zouden zijn door hun vader. Ze zouden hebben gevreesd dat hun eigen levens in gevaar waren. Erik en Lyle kunnen mogelijk vrijkomen als wordt besloten tot strafverlaging.

Een aanklager in Los Angeles stelde eerder strafvermindering voor, maar werd niet herkozen waarna de huidige aanklager in december aantrad. De zaak zou in januari al voorkomen, maar toen werd de zitting uitgesteld vanwege de natuurbranden in Los Angeles.

'Zelfverdediging is gefabriceerd'

Hochman heeft een verzoek bij de rechtbank ingediend om het eerdere voorstel van strafherziening in te trekken. Hij noemt het feit dat de broers aangeven te hebben gehandeld uit zelfverdediging "gefabriceerd". Ondanks het feit dat de rechtbank nog steeds een hoorzitting kan houden om te bekijken of de broers in aanmerking komen voor een lagere straf, lijkt het intrekken van de steun door Hochman hun poging tot vrijheid aan te tasten.

De afgelopen jaren dook nieuw bewijs op. Zo verklaarde een voormalig lid van een boyband dat hij ook was misbruikt door de vader van de broers. Daarnaast kwam er door een serie en documentaire op Netflix meer aandacht voor de zaak. De hoorzitting over de zaak is op 20 en 21 maart.

Waar gaat de zaak Menendez over? In 1989 kregen de broers Menendez een levenslange gevangenisstraf opgelegd nadat ze hun ouders vermoordden in hun huis in Beverly Hills. Volgens hen deden ze dat uit zelfverdediging na jaren van misbruik, maar aanklagers geloofden echter dat ze het deden voor het familiefortuin. De zaak wordt na 28 jaar herzien vanwege een nieuwe getuige die beweert dat hij door hun vader José Menendez is misbruikt. Ook werd in 2018 een brief van Erik Menendez gevonden waarin hij het toenemende misbruik beschrijft. De serie en documentaire over de zaak, die eerder dit jaar verschenen op Netflix, levert wereldwijd reacties op van mensen die vinden dat de broers vrijgelaten moeten worden.

Hart van Nederland/ANP