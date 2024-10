Kijkers pleiten na Netflix-serie voor vrijlating Menendez-broers die ouders vermoordden

De Netflix-serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story is momenteel het gesprek van de dag op sociale media. De serie vertelt het verhaal van de broers Menendez, die in 1989 hun ouders vermoordden en hiervoor een levenslange gevangenisstraf kregen. Ze beweerden jarenlang seksueel misbruikt te zijn, en dit komt uitgebreid aan bod in de serie. Kijkers wereldwijd zijn geschokt en roepen op tot hun vrijlating.

In de zomer van 1989 schoten Lyle en Erik Menendez hun ouders, José en Kitty Menendez, dood in hun huis in Beverly Hills. De broers verklaarden dat ze dit deden na jarenlang seksueel en emotioneel misbruikt te zijn, en uit angst dat hun ouders hen zouden vermoorden om het misbruik geheim te houden. De aanklagers stelden echter dat de moorden waren gepleegd om het familiefortuin te kunnen erven.

De broers werden veroordeeld voor moord met voorbedachte rade en kregen een levenslange gevangenisstraf opgelegd, zonder de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Sinds hun veroordeling in 1996 zitten de broers nog steeds vast. Ze werden in 2018 herenigd in dezelfde gevangenis, nadat ze elkaar jarenlang niet hadden gezien.

'De ouders kregen wat ze verdienden'

De serie zorgt ervoor dat de zaak, 28 jaar na de uitspraak, opnieuw onder de aandacht komt. Eerder was al duidelijk geworden dat de zaak wordt herzien vanwege een nieuwe getuige die verklaart dat hij begin jaren '80 meerdere keren door José Menendez is verkracht. Daarnaast werd in 2018 een brief gevonden van Erik Menendez aan zijn neef, waarin hij beschrijft hoe het misbruik acht maanden voor de moord steeds erger werd.

Op sociale media is er veel discussie over de zaak. Sommige kijkers vinden dat de broers onterecht al jarenlang vastzitten. "Bizar dat de broers levenslang hebben gekregen. Het systeem deugt niet", schrijft iemand op X. Een andere kijker stelt zelfs dat "de ouders hebben gekregen wat ze verdienden" en dat "de broers vrij moeten komen".

Niet iedereen is het hier echter mee eens. "Twee verknipte broers die alleen maar liegen en de boel hebben bedrogen", schrijft een andere gebruiker op X. "Ze hebben het recht niet om vrij te komen." De serie is ook door de broers zelf gezien, die hun verhaal delen in een documentaire die op 7 oktober op Netflix verschijnt.