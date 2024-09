Film Hardcore Never Dies sleept meeste Gouden Kalveren in de wacht

De film Hardcore Never Dies, is met vier Gouden Kalveren de grote winnaar bij de uitreiking van de filmprijzen. Hoewel de film met tien nominaties vooraf als een van de favorieten gold, won hij alleen in de technische categorieën: Beste Sound Design, Beste Muziek, Beste Production Design en Beste Costume Design. De film, die de gabbercultuur van de jaren negentig belicht, verzilverde geen nominaties in de hoofdcompetitie.

Tijdens de uitreiking van de Gouden Kalveren heeft De Terugreis, een tragikomische film van Jelle de Jonge, de belangrijkste prijs gewonnen: het Gouden Kalf voor Beste Film. Hoofdrolspeelster Leny Breederveld werd onderscheiden met het Kalf voor Beste Hoofdrol.

De Gabber-film trok dit jaar volle zalen: 'Cultuur is nooit helemaal weggegaan':

1:39 Nieuwe Nederlandse film Hardcore Never Dies in première

Dit is geen kerstfilm

Drie Gouden Kalveren gingen naar Dit is geen kerstfilm, waaronder Beste Regie (Michael Middelkoop) en Beste Scenario. Actrice Laura Bakker won het Kalf voor Beste Bijrol en keerde nog een keer terug op het podium voor haar overwinning in de categorie Beste Hoofdrol in een korte film voor haar rol in *Marleen*.

Ook De bezette stad van Steve McQueen won drie Kalveren, namelijk voor Beste Camera, Beste Montage en Beste Lange Documentaire.

In de televisiecategorieën werd De Joodse Raad uitgeroepen tot Beste Dramaserie en ontving het tevens het Kalf voor Beste Scenario. Michiel van Erp won het Kalf voor Beste Regie voor zijn werk aan Een van ons, een serie geïnspireerd door de moord op Marianne Vaatstra. Actrice Abke Haring kreeg het Kalf voor Beste Hoofdrol in een Dramaserie voor haar rol in de Canal+-serie, waarin ze de vrouw van de dader speelt. Bilal El Aoumari werd bekroond voor Beste Bijrol in Laura H.

Eerder in september werd bekendgemaakt dat het Gouden Kalf van het Publiek dit jaar naar Bon Bini: Bangkok Nights gaat, de film met de meeste bioscoopbezoekers van het afgelopen jaar.

ANP