Hitserie Squid Game komt met tweede seizoen in december

Het langverwachte tweede seizoen van de Netflix-serie Squid Game verschijnt op 26 december. Dat heeft de streamingdienst donderdag bekendgemaakt. Netflix laat ook weten met een derde seizoen bezig te zijn, wat tevens ook de laatste reeks van de serie zal zijn.

Op sociale media deelt de streamingdienst een korte teaser van de nieuwe reeks van de populaire Netflix-show. Daarin is te zien hoe deelnemers aan het spel op een atletiekbaan staan, vertrekken en even later neervallen. Daarna verschijnen de bekende gemaskerde mensen in beeld. "Het is nu drie jaar geleden. Wil je weer spelen?", zegt een stem vervolgens.

De schrijver, regisseur en producent Hwang Dong-hyuk van de serie deelt daarnaast een brief aan de fans waarin te lezen is wat zij kunnen verwachten van het nieuwe seizoen. "Seong Gi-hun die aan het einde van seizoen 1 wraak had gezworen, keert terug en doet weer mee. Zal het hem lukken om wraak te nemen?", is onder meer te lezen.

Derde en laatste seizoen

In het eerste seizoen van Squid Game deden honderden kandidaten mee aan dodelijke kinderspellen met als doel die te overleven om zo een geldprijs te winnen. De serie werd na de release in 2021 meteen een groot succes. Ook werd er een realityshow van de serie gemaakt.

Het tweede seizoen werd al in 2022 aangekondigd, en is dus in december dit jaar te zien. Het laatste seizoen zal in 2025 verschijnen.

Hart van Nederland/ANP