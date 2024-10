Na 28 jaar nieuwe hoorzitting: komt vrijlating Menendez-broers dichterbij?

Na ruim 28 jaar vindt er op 29 november een nieuwe hoorzitting plaats in de beruchte Menendez-zaak. De moordzaak, die volop in de schijnwerpers staat door de nieuwe Netflix-serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, wordt door nieuw bewijs opnieuw bekeken. Eerder werd al duidelijk dat veel mensen vinden dat de broers lang genoeg vast hebben gezeten, en door de nieuwe hoorzitting lijkt een mogelijke vrijlating dichterbij dan ooit.

In 1989 vermoordden Lyle en Erik Menendez hun ouders in hun huis in Beverly Hills. De broers beweerden dat ze handelden uit zelfverdediging na jaren van misbruik, terwijl aanklagers hen beschuldigden van moord met het oog op het familiefortuin. Ze kregen een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. De zaak kreeg destijds veel publieke aandacht, en deze laait nu opnieuw op door de Netflix-serie die wereldwijd door miljoenen mensen is bekeken.

Het is niet de eerste keer dat een Netflix-serie voor veel ophef zorgt. Onlangs was de documentaire The Man With 1000 Kids te zien, zoals te zien in bovenstaande video. De serie gaat over de Nederlandse Jonathan M., een spermadonor die als donor honderden kinderen op de wereld heeft gezet.

Nieuwe hoorzitting door Netflix-serie

Het was al bekend dat er nieuw bewijs was gevonden in de zaak, waaronder een brief van Erik Menendez aan zijn neef waarin hij beschrijft hoe het misbruik acht maanden voor de moord steeds erger werd.

Afgelopen donderdag liet openbaar aanklager George Gascón aan Variety weten dat er op 29 november een nieuwe hoorzitting zal plaatsvinden. Gascón stelt dat hij benaderd is door de advocaten van de broers en dat naast het nieuwe bewijs ook de Netflix-serie een rol speelt in het feit dat hij de zaak opnieuw wil bekijken.

Als er destijds bewijs was dat niet aan de rechtbank is voorgelegd, had de jury misschien tot een andere conclusie kunnen komen. Openbaar aanklager George Gascón

"We zijn op dit moment nog niet klaar om te zeggen dat we het bewijs wel of niet geloven, maar we hebben een morele en ethische verplichting om het te onderzoeken en om een besluit te nemen of ze in aanmerking komen voor herziening van hun straf, omdat ze al jaren in de gevangenis zitten en hun schuld aan de maatschappij hebben voldaan", laat Gascón weten. "Als er destijds bewijs was dat niet aan de rechtbank is voorgelegd, en als dat bewijs wel was gepresenteerd, had de jury misschien tot een andere conclusie kunnen komen."

De nieuwe hoorzitting zou uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuw proces of een nieuwe veroordeling van de broers Menendez. Op X en TikTok geven veel mensen hun mening over de zaak, waarbij velen pleiten voor de vrijlating van de broers.