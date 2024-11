Zo groot is de kans dat de Menendez-broers eind deze maand vrijkomen

Na 34 jaar gevangenisstraf hebben de Menendez-broers een officiële aanvraag voor clementie ingediend, met steun van openbaar aanklager George Gascon. Gascon vindt dat de zaak rondom Lyle en Erik Menendez opnieuw bekeken moet worden en zegt dat hun goede gedrag in de gevangenis "misschien een terugkeer in de samenleving rechtvaardigt". Maar hoe groot is die kans eigenlijk?

Over het algemeen liggen de straffen in de Verenigde Staten veel hoger dan in Nederland , maar welke straffen hebben we in ons eigen land eigenlijk? Je ziet het in bovenstaande video.

Waar gaat de Menendez-zaak over? In 1989 kregen de broers Menendez een levenslange gevangenisstraf opgelegd nadat ze hun ouders vermoordden in hun huis in Beverly Hills. Volgens hen deden ze dat uit zelfverdediging na jaren van misbruik, maar aanklagers geloofden echter dat ze het deden voor het familiefortuin. De zaak wordt na 28 jaar herzien vanwege een nieuwe getuige die beweert dat hij door hun vader José Menendez is misbruikt. Ook werd in 2018 een brief van Erik Menendez gevonden waarin hij het toenemende misbruik beschrijft. De serie en documentaire over de zaak, die eerder dit jaar verschenen op Netflix, levert wereldwijd reacties op van mensen die vinden dat de broers vrijgelaten moeten worden.

Afgelopen maandag hebben de advocaten van de Menendez-broers, Mark Geragos en Cliff Gardener, een verzoek om clementie ingediend. Geragos hoopt daarmee dat de broers al eind november op vrije voeten kunnen komen. Los Angeles County’s openbaar aanklager Gascon liet eerder weten dat hij een nieuwe straf voor de broers "passend" vindt en steunt het verzoek. "Ze hebben 34 jaar vastgezeten, zijn doorgegaan met hun opleiding en hebben gewerkt aan programma’s die medegevangenen helpen re-integreren."

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zal de zaak moeten herzien en uiteindelijk bepalen of Erik en Lyle Menendez in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating. In een verklaring liet zijn kantoor weten dat clementieaanvragen vertrouwelijk zijn en dat ze geen individuele gevallen kunnen bespreken.

'Meer bewustwording voor seksueel misbruik'

Als Newsom clementie verleent, kunnen de broers mogelijk vóór hun hoorzitting op 11 december vrijkomen, of zal hun straf worden aangepast. Volgens de Californische wet komen ze al in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating omdat ze jonger dan 26 jaar waren ten tijde van hun misdaad.

Volgens advocaat Jordi L’Homme is het lastig om te zeggen hoe groot de kans is dat de broers uiteindelijk worden vrijgelaten. "Maar we leven wel in een andere tijdsgeest, waarin er inmiddels veel meer bewustwording is voor seksueel misbruik onder mannen, zeker in Amerika", aldus L’Homme in gesprek met Hart van Nederland.

Daarnaast speelt ook de druk vanuit de samenleving een rol. Op sociale media als X en TikTok wordt al maandenlang gepleit voor vrijlating van de broers. "Het sentiment dat nu speelt is dat de jongens vrij moeten komen", legt L’Homme uit. "Veel mensen vinden dat ze onterecht tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld zijn. Het kan een afweging van de aanklager zijn om dit in het proces mee te nemen."

Het sentiment dat nu speelt is dat de jongens vrij moeten komen. Jordi L’Homme

Volgens L’Homme kan een eventuele terugkeer in de maatschappij zwaar worden voor de broers, zeker gezien hun bekendheid. Toch lijken de broers volgens hem veel veerkracht te hebben. "Ze hebben veel steun aan elkaar. Een sociaal netwerk is belangrijk als je terugkeert in de maatschappij, nadat je zo lang vast hebt gezeten. Het is goed dat ze elkaar hebben."