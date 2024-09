Massadonor Jonathan Meijer klaagt Netflix aan, wil documentaire offline

De Nederlandse massadonor Jonathan Meijer (43) gaat een rechtszaak aanspannen tegen Netflix. Dat zei hij dinsdagavond in de talkshow Eva. Hij wil dat de streamingdienst de over hem gemaakte documentaire 'The Man with 1000 Kids', offline gaan halen, om daarmee "de kinderen te beschermen tegen de lust van de media om hier een soort spektakel van te maken".

'The Man with 1000 Kids' vertelt het verhaal van de Nederlandse spermadonor Jonathan, die zelfs na een gerechtelijk bevel om te stoppen met doneren onverminderd doorging. In de driedelige documentaire komen stellen aan het woord die met hem te maken kregen.

De film zou Jonathan zelf, de donorkinderen en hun ouders beschadigd hebben. Er is volgens hem namelijk geen goede achtergrondcheck uitgevoerd. Hij geeft zelf aan 550 kinderen verwekt te hebben, terwijl Netflix zegt dat het om 3000 kinderen zou gaan.

Meijer heeft vorig jaar al eens zelf voor de rechter gestaan, omdat hij gelogen zou hebben over zijn spermadonaties. Hij zei, tegen mensen die gebruik wilden maken van zijn donatie, dat hij maximaal 25 donorkinderen had. Dat is het maximumaantal dat individuele klinieken hanteren voor spermadonoren.

Jonathan zei dinsdagavond in de talkshow van Eva Jinek dat hij in 2019 gestopt is met doneren, behalve voor gezinnen die een tweede of derde kind van hem willen.

'Volstrekt kansloos'

Advocaten Gerard Spong en Peter Plasman laten bij Eva weten dat ze de rechtszaak als "volstrekt kansloos" zien. Volgens hen heeft Netflix namelijk gedegen onderzoek gedaan naar Meijer met genoeg niet-anonieme bronnen. De streamingdienst heeft Jonathan destijds ook om reactie gevraagd, maar hij heeft hier niet op gereageerd.

Hart van Nederland/ANP