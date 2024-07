Tiental ouders meldt zich na documentaire over massadonor Jonathan

Een tiental bezorgde ouders heeft zich gemeld bij Stichting Donorkind na het zien van de Netflix-documentaire The Man with 1000 Kids. Zij vrezen ook een kind te hebben van de Nederlandse massadonor Jonathan Meijer, schrijft De Telegraaf. "We hebben vragen gekregen van Ierland tot aan Spanje."

Nog zo'n 15 tot 20 ouders hebben contact gezocht met de stichting vanwege een andere massazaaddonor die in de serie genoemd wordt, genaamd Leon. "De omschrijving van Leon deed bij een aantal ouders een belletje rinkelen", vertelt Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind. Volgens hem is het 'heel heftig' om er als ouder op deze manier achter te komen dat je kind mogelijk tientallen, of in het geval van donor Jonathan Meijer, honderden tot duizenden halfbroers en -zussen heeft.

ANP