Releasedatum derde en laatste seizoen Squid Game bekend: sneller dan je denkt

Fans van de Zuid-Koreaanse hitserie Squid Game hoeven niet lang meer te wachten op het derde en laatste seizoen. Netflix maakte donderdag officieel bekend dat de komende reeks vanaf 27 juni te streamen is.

Begin deze maand gingen er al geruchten rond over de publicatiedatum van het nieuwe seizoen. De maker van de serie, Hwang Dong-hyuk, had eerder al gezegd dat het tweede en derde seizoen één verhaal vormen. Ook was al bekend dat de derde reeks de laatste zou worden.

Dodelijke kinderspellen

In het eerste seizoen van Squid Game deden honderden kandidaten mee aan dodelijke kinderspellen met als doel die te overleven om zo een geldprijs te winnen. De serie werd na de release in 2021 meteen een groot succes. Ook werd er een realityshow van de serie gemaakt.

Hoofdrolspeler Lee Jung-jae speelt in de serie Seong Gi-hun, die de dodelijke spellen in het eerste seizoen wist te overleven. In het tweede seizoen, dat op 26 december 2024 verscheen, probeerde hij een einde aan de spellen te maken. De tweede reeks eindigde met een grote cliffhanger.