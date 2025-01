Zo krijg je het kinderliedje uit Squid Game uit je hoofd

Wie het tweede seizoen van de Netflix-serie Squid Game heeft gezien, herinnert zich ongetwijfeld het zenuwslopende spel met de grote draaischijf. Het Koreaanse kinderliedje Round and Round, dat daarbij wordt afgespeeld, blijft echter misschien wel nóg langer hangen. Eenmaal gehoord, lijkt het onmogelijk om het uit je hoofd te krijgen. Hoe kom je van deze oorwurm af? Wij zochten het voor je uit.

Allereerst: wat zorgt ervoor dat een nummer überhaupt in je hoofd blijft zitten? Dat heeft te maken met een combinatie van elementen in een nummer, bleek eerder uit onderzoek van de Durham University.

De elementen:

Een snel tempo

Herkenbare en makkelijk te herinneren melodie

Opvallende intervallen in delen van het nummer

Muzieknoten die worden herhaald

Round and Round lijkt aan een aantal van deze elementen te voldoen. Hoe krijg je nummers als deze uit je hoofd?

Luister het nummer helemaal af

Je hebt er vaak helemaal geen zin in als je het nummer al de hele tijd 'hoort' maar je moet toch het hele nummer afluisteren om het uit je hoofd te krijgen. Het hele nummer zingen zou ook helpen. Ken je de songtekst niet? Zoek die dan op - als je de tekst goed doorneemt, worden je hersenen minder gefrustreerd en wordt het nummer losgelaten, is het idee.

Luister naar een ander nummer

Deze tip spreekt voor zich. Zorg alleen wel dat dit een nummer is dat of bovenstaande elementen niet bevat of zo leuk is dat je het niet erg vindt dat het in je hoofd blijft zitten.

Kauw kauwgum

We zijn er nog niet van overtuigd of dit echt werkt, maar volgens onderzoek zou deze tip toch bij kunnen dragen aan de oplossing: kauw kauwgum. Als je zo lang mogelijk kauwt, zou het nummer op miraculeuze wijze uit je hoofd verdwijnen.

Zoek afleiding

Of het nou een woordpuzzel is, een spannende film of een leuk boek: zoek afleiding. Als jij je gedachten volledig op iets anders kunt focussen, helpt dit ook.

Trommel met je vingers

Trommel een andere melodie met je vingers. Waarom dit werkt, weten we niet: maar een ander ritme trommelen op tafel werkt wel echt!